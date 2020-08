FR:Randonnée

Élément cartographique : Randonnée Description À propos des chemins, points, zones et relations liés à la randonnée. Attributs

Cette page traite de tout ce qui concerne la randonnée pédestre, la marche sportive, d'endurance ou de balade, l'escalade et les chemins de randonnée.

Pour les projets de cartographie d'itinéraires en France, voir la page France/Itinéraires pédestres. Pour les projets de cartographie d'itinéraires en Suisse, voir la page FR:Switzerland/HikingNetwork. Pour la production de cartes de randonnée, voir la page Rendu de carte pour les randonnées. Pour les différents symboles de balisage existants, voir Signalisation des sentiers de randonnée.

Note importante pour la France

Les itinéraires des chemins de grande randonnée (GR, GRP), promenades & randonnées (PR) sont considérés comme des œuvres de l'esprit dont les droits sont revendiqués par la FFRP (Fédération française de randonnée), et nous n'avons (pour le moment) pas le droit de les reproduire dans OSM. Les logos traits blanc et rouge, jaune et rouge, et les libellés GR, GRP et PR, sont des marques déposées en France par la FFRP et nous n'avons pas le droit de les reproduire non plus.

Néanmoins, certains itinéraires sont OpenData, comme par exemple ceux de Loire-Atlantique ou Alpes de Haute-Provence. Il est donc possible de les cartographier dans OSM. Voir France/Itinéraires pédestres des PDIPR pour un tableau d'avancement des itinéraires publiés par les départements.

Éléments de cartographie

Les balises controversées (acceptées mais controversées, mais utilisées quand même ;-) ) :

smoothness =* : pour définir la franchissabilité du chemin selon les véhicules, donc moyennement utile pour les randonneurs puisqu'on passe partout et la difficulté devrait plutôt être définie par sac_scale =* . Mais permettant tout de même d'indiquer jusqu'à quel point on peut monter en voiture avant de devoir continuer à pied.

Les balises proposées (et donc non encore acceptées) :

Les balises abandonnées :

Proposed features: Marked trail : pour définir les marques le long du chemin. La balise est notée abandonnée dans le wiki, mais elle est pourtant bien utile et apparemment il n'y a pas de balises autres ?! Au niveau de la route, voir plus bas, symbol =* est noté dans Walking Routes et Relations/Routes. Il y a également colour =* .

Les balises JOSM (elles n'ont pas été documentées dans le wiki mais sont utilisées et mentionnées dans les prédéfinis de JOSM) :

historic = wayside_cross

man_made = cross et summit:cross =* : croix de sommet

Itinéraires

Les itinéraires (routes en anglais) permettent de lier les différents chemins physiques (ways) pour en faire des chemins complets qui permettent d'aller d'un endroit à un autre. Ils décrivent des chemins (ou autres types de voies) empruntés régulièrement voire constamment par différentes personnes.

Pour indiquer un itinéraire, nous utilisons une relation avec les attributs appropriés et les différents éléments (points, chemins).

Clé Valeur Explication Recommandé type route Cette relation représente un itinéraire. route hiking route = foot est utilisé pour les itinéraires de marche et/ou ne correspond pas à de la "randonnée" (définition wikipédia anglophone de randonnée: "une marche longue, vigoureuse, habituellement dans des sentiers, en campagne").

N'utilisez pas route = pilgrimage mais ajoutez pilgrimage = yes à l'itinéraire si nécessaire. name nom L'itinéraire est connu pour son nom dans sa langue locale (ex., "Westweg") network iwn International walking network : longs chemins traversant plusieurs pays. nwn National walking network : longs chemins. rwn Regional walking network : utilisés pour les itinéraires de marche traversant plusieurs régions. lwn Local walking network : utilisé pour des petits itinéraires de marche. Utile symbol description du symbole Décrit en anglais le symbole utilisé pour marquer la voie le long de l'itinéraire, ex., "Red cross on white ground" pour le "Frankenweg" en Franconie, Allemagne. Si la description est en français, utiliser symbol:fr au lieu de symbol. osmc:symbol * (optionnel) Certains rendus utilisent osmc:symbol =* pour indiquer un itinéraire sur la carte. name:fr nom en français Où fr est le code langue BCP 47 recommandé (issu de la norme ISO 649) du français. Ajouter autant que nécessaire des clés pour chacune des langues dont le nom est connu localement. Les noms issus de traductions dans des langues non locales ne sont pas nécessaires, sauf pour les besoins de translitération dans d'autres écritures (l'orthographe de translitération devrait si possible utiliser celle diffusée par les organisations locales dans leurs documents traduits de promotion ou celle parfois affichée en complément sur les panneaux locaux d'information). name:xy nom Comme précédemment mais dans une autre langue. XY indique le code ISO du pays. ref une réference L'itinéraire est connu pour sa référence (ex. " E1 "). Surtout n'incluez pas les GR / PR ! (cf. plus haut) operator nom de l'opérateur L'itinéraire est maintenu par une autorité/entreprise etc. Ex. " Schwarzwaldverein ", " Alpenverein " state alternate / temporary / proposed Parfois les itinéraires ne sont que des variantes mineures, ou ne sont que temporaires ou à l'étude. description une courte description Ce qu'il y a de spécial à propos de cet itinéraire colour un triplet hexadécimal (optionnel) Code couleur noté avec le format triplet hexadécimal. Très utile pour les itinéraires de transports en commun. Exemple: " #FF0000 " pour la couleur rouge. roundtrip yes / no (optionnel) roundtrip = yes si le point de départ et le point d'arrivée sont identiques, le chemin est donc circulaire. Utiliser roundtrip = no pour indiquer que l'itinéraire va d'un point à un autre. distance distance (optionnel) La distance totale de l'itinéraire, si elle est connue. Pour informer les utilisateurs et vérifier automatiquement la complétude de l'itinéraire. La distance est donnée en kilomètres sans unité. Un point est utilisé pour séparer les décimales (par exemple 12.5 pour 12,5 kilomètres). ascent montée (optionnel) Le dénivelé ascendant de l'itinéraire en mètres. Si l'itinéraire a un point de départ et d'arrivée à des altitudes différentes utilisez aussi descent. descent descente (optionnel) Le dénivelé descendant de l'itinéraire en mètres. Utiliser seulement si l'itinéraire a un point de départ et d'arrivée à des altitudes différentes. oneway yes / no (optionnel) Utiliser oneway = yes pour indiquer que l'itinéraire doit être parcouru dans une seule direction, d'après les flèches au sol. website * (optionnel) site web qui décrit l'itinéraire. wikipedia fr:Titre de page (optionnel) page Wikipédia qui décrit l'itinéraire, où fr: est le préfixe interwiki de l'édition française de Wikipédia.

Les itinéraires de randonnée sont largement cartographiés avec des relations route, et la carte de Lonvia affichera l'itinéraire en fonction de la relation route et de osmc:symbol =* .

Des itinéraires de randonnée sont affichés pour des zones sélectionnées d'Allemagne sur une carte Hiking and Trail riding (anglais). Les attributs (tags) requis sont:

type = route

route = hiking

name =* Nom significative pour identifier cet itinéraire.

Nom significative pour identifier cet itinéraire. symbol =* Description verbale des marqueurs indiquant l’itinéraire (voir plus haut)

Description verbale des marqueurs indiquant l’itinéraire (voir plus haut) osmc:symbol =* Description codée du symbole pour l'itinéraire.

Usage

Comme la cartographie des itinéraires est générique, il revient à chaque pays de décider comment réaliser celle-ci dans la pratique en tenant compte de la hiérarchie national / régional / local.

Les sentiers pédestres qui croisent ou touchent les routes classiques devraient être connectés sur lesdites routes. Ceci permettra d’utiliser le routing avec OSM.

Projets de Mapping

Pour comparer et choisir votre carte de randonnée favorite, voir la page dédiée :

Compare Hiking Maps

Projets de cartographie du relief

Cartes hors-ligne

OpenAndroMaps - plutôt Android, visualiseur PC disponible

Cartes pour Garmin

OSM_Map_On_Garmin/Download Fichiers au format Garmin créés à partir des données OSM.

Cartes en ligne

4UMaps Cartes "Outdoor" pour randonnée et VTT. Supporte le niveau de difficulté SAC et différents type de pistes. En option lignes de contours, le relief ombragé, etc...

OSMC Wanderreitkarte affiche la carte OSM avec des lignes de contours, le relief ombragé ainsi que les itinéraires pédestres (Europe uniquement !)

WayMarked Trails (ex-Lonvia's Weltwanderkarte) affiche la carte OSM avec le relief ombragé et les itinéraires pédestres shows et en autres différentes couches supplémentaires pour le VTT et le roller.

OpenTopoMap est un rendu topographique des données OSM adapté à la randonnée.

Hikebikemap affiche la carte OSM avec les lignes de contours et le itinéraires pédestres et de vélos.

Cyclemap affiche la carte OSM avec les lignes de contour et les itinéraires de vélos.

WORLD OSM WMS affiche la carte OSM avec le relief ombragé pour l'Europe.

Hiking/openhikingmap affiche la carte OSM avec les lignes de contours et le relief ombragé.

Événements

